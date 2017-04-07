Защитник "Зенита" Иванович: Хотим попрощаться с "Петровским" победой

За сутки до матча с "Анжи" защитник "Зенита" Бранислав Иванович поделился с журналистами своим мнением об игре, которая станет последней в этом сезоне для сине-бело-голубых на стадионе "Петровский" — оставшиеся матчи чемпионата по соглашению с РФС и УЕФА будут сыграны уже на достроенной "Зенит-Арене".

— Для меня в Петербурге всё пока новое, хотя я уже играл здесь несколько раз. Это история клуба, и все болельщики будут вспоминать "Петровский", на котором команда добилась много успехов. Надеюсь, что будем прощаться со стадионом победой, — сказал сербский защитник, перешедший в "Зенит" из "Челси" прошедшей зимой.

Иванович уверен, что игра с клубом из Дагестана будет не проще, чем следующий за ней матч со столичным "Спартаком".

— Мы уже изучили их игру. Они не собираются уступать, а постараются забрать очки у нас. После "Анжи" будет "Спартак", самая важная игра сезона, но это не значит, что в ближайшем матче мы можем расслабиться. Нужно выигрывать, — уверен игрок "Зенита". — "Анжи" — хорошая команда, которая играет на контратаках. Точно постараются забить. Но мы должны сыграть на таком уровне, чтобы не позволить сопернику забить. От игры в обороне очень зависит результат.

Напомним, что встреча 22-го тура чемпионата РФПЛ между "Зенитом" и "Анжи" состоится 8 апреля на "Петровском", начало в 19:00.