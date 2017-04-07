Ленобласть изготовит рекламные баннеры про ЗОЖ, дружины и экологию за 30 млн

Администрация Ленинградской области заказала полторы тысячи баннеров с социальной рекламой. Победитель тендера должен разработать макеты, а также изготовить и разместить плакаты размером 6 на 3 метра на тему здорового образа жизни, безопасности дорожного движения и 90-летия региона. Юбилею Ленобласти будут посвящена почти половина баннеров. Также в числе актуальных тем добровольные народные дружины, Год экологии, День памяти и скорби, День знаний и новый, 2018 год. Контракт оценили в 30 млн рублей, а итоги тендера планируется подвести 10 мая.