Ленобласть изготовит рекламные баннеры про ЗОЖ, дружины и экологию за 30 млн

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Ленобласть изготовит рекламные баннеры про ЗОЖ, дружины и экологию за 30 млн

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Фото: © РИА Новости/Валерий Шустов

Администрация Ленинградской области заказала полторы тысячи баннеров с социальной рекламой. Победитель тендера должен разработать макеты, а также изготовить и разместить плакаты размером 6 на 3 метра на тему здорового образа жизни, безопасности дорожного движения и 90-летия региона. Юбилею Ленобласти будут посвящена почти половина баннеров. Также в числе актуальных тем добровольные народные дружины, Год экологии, День памяти и скорби, День знаний и новый, 2018 год. Контракт оценили в 30 млн рублей, а итоги тендера планируется подвести 10 мая.

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