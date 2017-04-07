"Мостотрест" Петербурга выпустит мобильное приложение о разводке мостов

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"Мостотрест" Петербурга выпустит мобильное приложение о разводке мостов

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Фото: © РИА Новости/Руслан Шамуков

Петербургский "Мостотрест" планирует к началу лета выпустить приложение о мостах. Как рассказал Андрей Кочин, заместитель директора СПб ГБУ "Мостотрест", приложение будет на русском и английском языках, а также доступно для Android и iOS. В нём будет реализована возможность push-уведомлений о разводке.

В организации также планируют запустить онлайн-сервис с разводкой мостов в реальном времени. Кроме того, как сообщил Андрей Кочин, в ближайшее время на Литейном и Благовещенском мостах появятся таблички с QR-кодами, которые будут вести на информацию о переправах. Такой QR-код уже есть на Дворцовом мосту

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