Луческу: Готов к попыткам вывести меня из равновесия перед игрой со "Спартаком"

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу в пятницу перед открытой тренировкой клуба поделился с журналистами мнением о давлении со стороны прессы.

— Только те журналисты, которые находятся здесь прямо сейчас, дают достоверную информацию — остальные, которые сидят в офисах, ищут какую-то смуту. Каждый, естественно, защищает какие-то свои интересы, руководителей издания или другие моменты. Как ещё интерпретировать атаки в мой адрес? Но у меня достаточно опыта, и мой возраст позволяет мне реагировать на это спокойно, — уверенно заявил наставник сине-бело-голубых.

Особенного усиления информационных атак на себя и на клуб Луческу ждёт в преддверии матча с лидером чемпионата — столичным "Спартаком".

— Жду на следующей неделе статьи, которые попытаются дестабилизировать ситуацию в "Зените" и меня вывести из равновесия, но у них это не получится, — не сомневается в себе главный тренер "Зенита". — Не нас тащат за уши. Мы бьёмся в каждом матче, играем, набрали на пять очков больше, чем в прошлом году, без всех звёздных футболистов, которые были в команде. Забиваем больше, пропускаем меньше. Играем в зрелищный футбол, контролируем практически весь матч с начала и до конца. Кому-то это не нравится, но я иду дальше с командой.

Напомним, что встреча 22 тура чемпионата РФПЛ между "Зенитом" и "Анжи" состоится 8 апреля на "Петровском", начало в 19:00.