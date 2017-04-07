Глава Волосовского района и его зам подозреваются в злоупотреблении полномочиями

В отношении двух муниципальных чиновников из Ленобласти возбуждено уголовное дело.

Прокуратура Волосовского района Ленинградской области выявила нарушения в исполнении законодательства о противодействии коррупции при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд.

Глава Волосовского района Ленобласти и его заместитель подозреваются в злоупотреблении полномочиями Фото: © lenobl.ru

В ходе проверки установлено, что в июле 2016 года между администрацией МО "Волосовский муниципальный район" в лице главы администрации и ООО "Питерстройгрупп" был заключён муниципальный контракт, предметом которого являлось выполнение работ по капремонту спортивной площадки в одном из посёлков района. Цена контракта составила более 10 млн рублей.

— В дальнейшем первый заместитель главы администрации по согласованию с начальником отдела капитального строительства подписал акты приёмки выполненных работ, согласно которым работы в рамках указанного контракта выполнены в полном объёме. На основании актов приёмки подрядчику произведена оплата. В ходе проведённой прокуратурой района проверки выявлено, что работы в рамках контракта выполнены не до конца, оплачены фактически не выполненные работы, — рассказали в прокуратуре Ленобласти.

По данному факту материалы проверки были направлены в территориальный следственный орган для рассмотрения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц. После чего в отношении главы администрации МО "Волосовский муниципальный район" и его первого заместителя возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Злоупотребление должностными полномочиями", ход расследования которого прокуратура Ленобласти взяла на особый контроль.