Учениц, отравившихся в школе неизвестным газом, выписали из больницы

В пятницу утром из Детской городской клинической больницы № 5 им. Филатова родители забрали двух учениц 608-й школы — девочки 14 и 16 лет были в числе ребят, которых накануне доставили в медучреждение с симптомами отравления неизвестным газом. Пятерых из доставленных отпустили в тот же день.

Учениц, отравившихся в петербургской школе неизвестным газом, выписали из больницы Фото: © L!FE

Как сообщила уполномоченному по правам ребёнка в Петербурге главврач больницы, дети жаловались на сонливость, слабость, головную боль и першение в горле. При этом, отметила медик, корректнее говорить скорее не об отравлении, а о раздражении верхних дыхательных путей как реакции на неизвестный газ.

Школа № 608 в Кировском районе в пятницу уже работает по расписанию.

Как сообщалось ранее, из-за подозрительного запаха 6 апреля с уроков эвакуировали 250 человек. По распоряжению МЧС в 13:50 на место происшествия прибыла бригада специалистов, была развёрнута передвижная химико-радиометрическая лаборатория. В течение часа брали пробы воздуха. По итогам проверки вредных примесей не обнаружили. Сотрудникам школы было рекомендовано проветрить помещения, что и было сделано.

В результате инцидента пострадали ученики разных возрастов старшего и среднего звена. По факту отравления ГСУ СК РФ по Петербургу проводит проверку.