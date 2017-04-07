В Петербурге арестован один из подозреваемых в причастности к теракту в метро

Невский районный суд Петербурга 7 апреля арестовал на два месяца одного из задержанных накануне по делу о взрыве в метро 3 апреля. Мужчину подозревают в вымогательстве или хищении ядерных веществ и в участии в террористическом акте.

В Петербурге арестован на два месяца один из подозреваемых в причастности к теракту в метро Фото: © L!FE

Гражданин Узбекистана Азамжон Махмудов неофициально работает три года в России строителем. 23-летний мужчина жил на съёмной квартире вместе с "коллегами" и находился в стране незаконно — у него была просрочена регистрация.

Махмудов просил отпустить его под подписку о невыезде. Он признал в суде тот факт, что жил в квартире, где была найдена взрывчатка. При этом он отрицает, что она принадлежала ему.

Как стало известно Лайфу, шестеро задержанных накануне на Товарищеском проспекте в Петербурге являются соучастниками смертника Акбаржона Джалилова, который подорвал бомбу в метро 3 апреля. В ходе обысков в квартире, где проживали подозреваемые, обнаружены предметы, имеющие значение для расследования теракта.

Напомним, ранее Лайф сообщал о том, что смертник Акбаржон Джалилов сам собрал бомбу для теракта в метро Санкт-Петербурга.

Трагедия в подземке произошла днём 3 апреля. В результате погибли 13 пассажиров метро и террорист-смертник, 84 человека пострадали.