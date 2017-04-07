К понедельнику в Петербурге потеплеет, осадки закончатся

На следующей неделе юго-западный ветер увеличит температуру в городе до 12 градусов тепла.

Следующая неделя будет в Петербурге тёплой, временами пройдут дожди, сообщил профессор РГГУ, доктор географических наук Валерий Малинин.

К понедельнику в Петербурге потеплеет до 12 градусов, осадки закончатся Фото: © РИА Новости/Александр Демьянчук

— Всю зиму погода в нашем регионе носила антициклонический характер, то есть проходившие циклоны давали положительную температуру и зачастую поэтому во многие дни она была намного выше нормы. Сейчас погода носит циклонический характер, но поскольку солнца уже стало больше, то температура стала приближаться к климатической норме, — рассказал Лайфу метеоролог.

По его словам, в ближайшие дни температура будет обычной для этого времени года.

— В субботу возможен кратковременный дождь со снегом, поскольку циклон немножко захватит нас. В воскресенье же погода будет значительно лучше. Юго-западный ветер пригонит достаточно тёплые воздушные массы, поэтому днём температура достигнет четырёх — шести градусов. Этот же ветер в понедельник увеличит температуру уже до 10–12 градусов, а дальше начнутся качели: будет облачно, временами дожди и где-то в районе от пяти до восьми градусов до конца недели, — поделился Валерий Малинин.