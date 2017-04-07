Больше ярких цветов — как питерские звёзды справляются со стрессом

7 апреля отмечают Всемирный день здоровья. В этом году дата посвящена борьбе с депрессией. Известные петербуржцы рассказали Лайфу, как они дают отпор этому душевному недугу.

— Конечно, лучше всего последовать совету Александра Сергеевича Пушкина "откупори шампанского бутылку иль перечти "Женитьбу Фигаро", — говорит писатель Александр Цыпкин. — Это если просто стресс. Если же речь идёт о депрессии, то нужно вспомнить, что все наши переживания — от любви до ненависти — не более чем последовательность химических реакций. Умные врачи давно научились лечить это состояние антидепрессантами, как бы это безрадостно ни звучало.

— Стараюсь одеваться в яркие цвета. Они как дополнительный аккумулятор заряжают меня. Хоть я и истинный петербуржец, но тоже, бывает, страдаю от свинцового неба, — признаётся Константин Бронзит.

Аниматор Константин Бронзит предложил два простых, но действенных способа борьбы с накопившимися стрессами: погрузиться в работу и добавить красок в гардероб

А вот петербургский музыкант, лидер Billy's Band Билли Новик, наоборот, советует почаще смотреть в небо.

Музыкант Билли Новик рекомендует почаще созерцать небо, каким бы оно ни было: хмурым или солнечным, дневным или ночным. Да и в целом почаще обращать внимание на величие и бесконечную красоту природы Фото: © vk.com / billynovik

Юлия Коган и Андрей Ургант считают, что лучший и единственный метод справиться со стрессом — не напрягаться и не принимать близко к сердцу вещи, способные расстроить.

Я вообще не напрягаюсь, поэтому всегда расслабленная. А если устала, то просто ложусь спать — и так восстанавливаюсь Певица Юлия Коган Фото: © L!FE

Татьяна Черниговская, филолог, учёный в области нейронауки и психолингвистики, рекомендует отказаться от источников негативной информации.

— Мозг не решето — что в него попало, то и осталось, оно оттуда не вылетает. Поэтому я маниакально говорю эти слова, мне уже надоело, но я скажу, не удержусь. Нельзя читать плохие книги, общаться с плохими людьми, слушать плохую музыку и так далее. Это просто вредно, — говорит Черниговская.