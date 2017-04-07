Адель, Друвий и Кассиопея попали в топ самых необычных имён детей в Ленобласти

Власти Ленинградской области опубликовали список редких имён детей, родившихся в первые три месяца 2017 года. В топ самых необычных попали девочки Адель, Глафира, Кассиопея, Мария-Ирене, Марета, Матрона, Мелисса, Микаэлла, а также мальчики Адам, Валентин, Друвий, Лео, Леонтий, Радомир, Феодосий, Фома и Ярополк.

Адель, Матрона, Кассиопея, Друвий и Радомир попали в топ самых необычных имён детей, родившихся в Ленобласти с начала года Фото: © РИА Новости/Константин Чалабов

По информации пресс-службы правительства региона, всего с начала года в Ленобласти на свет появилось 3654 ребёнка, зарегистрировано 1895 мальчиков и 1759 девочек.

Самыми популярными именами среди мальчиков стали Максим, Михаил и Артём. При этом Артём и Максим удерживают лидерство среди мужских имён с 2016 года.

У девочек отмечено устойчивое преобладание имён София, Ксения и Анна.