Адвокат Павленского: Запрет на выезд из страны — бред, он уже давно во Франции

Адвокат Петра Павленского заявил, что акционисту не могут запретить выезд из России за границу, так как он уже давно находится во Франции.

Павленский давно уехал со своей семьёй, и все эти запретительные меры — какой-то бред. Он запросил во Франции политического убежища в связи с систематическим преследованием его властью. Поэтому сомневаюсь, что он вернётся. Уже не в юрисдикции властей России что-то с ним делать Адвокат Петра Павленского Дмитрий Динзе

Ранее судебные приставы Санкт-Петербурга ограничили выезд за рубеж акционисту Петру Павленскому. Он должен выплатить около миллиона рублей по делу о поджоге двери здания ФСБ на Лубянке: 500 тыс. рублей в качестве административного штрафа и 481 тыс. рублей — компенсацию за ущерб от пожара.

Напомним, 8 июня Мещанский суд Москвы освободил Петра Павленского и назначил штраф за поджог двери ФСБ на Лубянке в ноябре 2015 года. В день, когда художника выпустили из зала суда, появились призывы собрать деньги для акциониста. В частности, предприниматель Евгений Чичваркин на своей страничке в "Фейсбуке" вызвался заплатить штраф за Павленского.