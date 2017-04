Мусорный бак как золотая жила. Художники, фриганы и другие эстеты свалок Питера

— Петербуржцы любят рыться в помойках. Но делают они это очень интеллигентно, красиво и ненавязчиво, — такое заявление услышал петербуржец Алексей от дамы, проводившей экскурсию для двух знакомых москвичей по дворам Северной столицы. Алексей усмехнулся и отметил: "Именно на помойке я нашёл свой ноутбук". Впрочем, называть адрес злачной мусорки молодой человек не стал. Как аргументировал петербуржец, "самим надо".

Кто-то называет это фриганизмом, кто-то — дампстер-дайвингом и треш-хантингом, но большинство жителей нашего города не придумывают лишних терминов и не вкладывают никакой философии в свою охоту за нужным и полезным. В конце концов, есть у тебя философия или нет — мусорному контейнеру на это наплевать. Он открыт для всех и всегда.

"Не вижу разницы между мусорным контейнером и гараж-сейлом"

— Как-то раз я нашла целую корзину книг по баухаусу и северному модерну на английском языке. Выбрала оттуда самые интересные, на свой взгляд, альбомы и отправила их своему брату-архитектору, — рассказывает о своих мусорных рейдах художница из Новосибирска Полина.

Девушка живёт в Петербурге уже несколько лет и на питерских свалках не раз находила редкие и удивительные вещи.

— Часть моей пластиночной коллекции именно с помоек. Люди часто просто выставляют огромные коробки, а я вытаскиваю самое интересное. Например, у меня есть пластинки Depeche Mode и Queen, которые издавали в начале 90-х в России, — делится Полина.

Впрочем, мусорные баки девушка использует не только как библиотеку. Именно на одной из петербургских помоек девушка нашла такие полезные предметы, как клетку для крысы и стенку от шкафа, которая долгое время служила ей рабочим столом. Кроме того, на заборе у одной из помоек Полина обнаружила отличные джинсы в стиле 90-х, которые в скором времени перешли её подруге.

— До сих пор жалею, что не смогла забрать с помойки огромную неоновую вывеску с названием кафе, — делится художница, — очень спешила, а когда шла домой, то её уже кто-то унёс.

Девушка не считает себя "радикальным фриганом" и не готова лезть в мусорный бак с головой, но это и не нужно. К счастью, петербуржцы часто оставляют самое полезное рядом с контейнерами — для желающих.

— В баке должно быть что-то абсолютно фееричное, чтобы я туда полезла, — рассказывает Полина.

Никакой идейности в свои походы по помойкам девушка не вкладывает. К слову, она не является ни анархисткой, ни убеждённым дампстером — у Полины есть высшее художественное образование и работа по специальности.

— Какой-то особой философии у меня нет. Просто если вещь в нормальном состоянии и мне она нужна, то почему нет? Я не вижу большой разницы между тем, чтобы забрать джинсы с забора или книги из коробки у мусорного контейнера, и покупкой одежды и вещей в секонд-хендах и на гаражных распродажах. Это экономит деньги и приносит своеобразное удовольствие. Ты чувствуешь себя хитрецом и добытчиком, который обманул систему, — делится Полина.

При этом сама она, по её признанию, очень легко расстаётся с вещами и не любит копить хлам. Любую свою вещь, которая приглянулась другу и не слишком-то нужна на данный момент ей самой, Полина может с лёгкостью подарить.

— Раз в несколько месяцев я устраиваю глобальную разборку всего, начиная от одежды и заканчивая книгами и всякими мелочами. Часть вещей обычно раздаю всем желающим, остальное уношу в контейнеры "Спасибо!", — рассказывает художница.

По словам Полины, в мире, где всего очень много, глупо сходить с ума из-за того, что, к примеру, твои кроссовки найдены на помойке или куплены на Удельной, а не в фирменном магазине.

— Легко брать — легко делиться. Такой своеобразный коммунизм на современный лад, — так определяет художница своё отношение к вещам.

Жизнь после смерти, или Когда кофемашина путешествует больше, чем ты

На даче у своего друга 28-летний петербуржец Никита заметил отличную кофемашину — из тех, что готовят эспрессо по нажатию кнопки. Но машинка почему-то стояла в углу и не использовалась. Любопытство взяло верх, и молодой человек поинтересовался у товарища (к слову, совсем не юного автомеханика, занимающегося восстановлением и продажей автомобилей): а что с этой красоткой не так?

Выяснилось, что "элитную красотку" хозяин дачи нашёл на одной из питерских помоек, в Тучковом переулке. Однако кофемашина оказалась нерабочей. И, хоть сам Никита, проработав бариста несколько лет, кофе практически не пил, сердце его не выдержало — парень купил нерабочую машинку, найденную в мусорном контейнере, за тысячу рублей.

— Когда я её включил, дисплей показал, что на ней было сварено 18 тысяч чашек. Не работала подача воды. Я всё разобрал, почистил — видимо, были какие-то отложения. Заработала, — рассказал Никита.

После этого кофемашина поселилась у Никиты дома. Правда, использовалась она так нечасто, что вскоре петербуржец принял решение отдать её во временное пользование друзьям — в офис студии по созданию сайтов. Друзья оценили и очень обрадовались.

Однако на этом история машинки не закончилась. Весной новые хозяева решили взять её на один из фестивалей, проводящийся под Петербургом в мае, — там она будет поддерживать силы организаторов мероприятия днём и ночью. А летом кофемашина поедет в Крым, также на фестиваль. Куда заведёт её судьба потом — неизвестно. Но первые хозяева этой волшебной машинки вряд ли предполагали, что после официальной "смерти" её ждёт такая насыщенная жизнь.

Фриган, дампстер-дайвер или просто треш-хантер

Любители искать истину в помойке условно делятся на тех, кто проповедует определённые виды маргинальной философии, и тех, кто просто живёт и "не заморачивается". В общем-то, не является большим секретом, что на мусорках Петербурга нередко можно найти антиквариат: старинные столики и стулья, ростовые зеркала, подсвечники и столовые приборы, которые хозяева, не желая тратить время, просто вынесли на помойку перед ремонтом. За потасканным, но стоящим добром охотятся собиратели ценностей, которые потом несут свой "хабар" в антикварные лавки. Конечно, не каждый бутик антиквариата "кормится" из мусорного контейнера — но таких в Петербурге достаточно.

С другой стороны, в Северной столице всегда было немало "идущих против системы". И фриганы — в авангарде. Фриганизм (от free — "свободный" и vegan — "веганизм") — философия и стиль жизни, отрицающие основы потребительской культуры, поглотившей мир. Фриганы никогда не будут выбрасывать добротную одежду, которая вышла из моды вчера, или лезть из кожи вон ради "яблочка" на девайсе. Напротив, проповедующие фриганизм выступают против капитализма и всей системы купли-продажи.

На помойках фриганы ищут не только вещи, век которых может быть продолжен, но также еду. Качественные продукты легко отыскать у крупных супермаркетов — и питерские приверженцы этой культуры делятся местами, где можно подобрать слегка просроченные продукты.

Дампстер-дайверы (от английского dumpster — "мусорный контейнер"), треш-хантеры ("охотники за мусором") — это те же любители поискать полезное в помойках, но часто без столь глубокой философии. Стать дампстер-дайвером легко, даже не зная об этом. Достаточно однажды понять, что тебе жаль тратить деньги на плохо обработанную тряпку из магазина и совсем не зазорно достать из мусорного бака хорошую и незаслуженно выброшенную вещь. Особенно если знаешь, как её починить.

Детские мечты в мусорном баке

Петербуржец Роман, как и Полина, Алексей и Никита, вовсе не считает себя фриганом. Он, по его собственному признанию, проповедует "хардкор и DIY". DIY (Do It Yourself — "сделай сам") — движение, исповедующее полную самостоятельность и независимость от крупных корпораций. Ты можешь сам починить велосипед или кран, можешь сам сшить пальто или построить дом. Главное — найти из чего. А где искать — вопрос риторический.

Как рассказал Роман, в один из периодов жизни на него стали сыпаться находки, "чудесные именно в определённые моменты".

— В основном я находил то, о чём думал вчера, — вспоминает молодой человек. — Либо приятные "коллекционные ценности" вроде столовых приборов с гравировкой "Интурист" и напольных светильников времён СССР.

Как-то раз на одной из помоек Роман обнаружил прямое и откровенное воплощение своей детской мечты:

— С самого детства мечтал о "спутнике", спортивном велосипеде, — признаётся Роман. — И вот, Невский, 108, вечер субботы. Войдя во двор, в потёмках подумал, что это отслужившие своё рекламные конструкции. Спустя час, уходя из гостей, узрел всё под другим углом — и понял, что это два одинаковых "спутника" со снятыми и привязанными к раме колёсами. При более детальном осмотре выяснилось, что один полностью в комплекте. Другой был словно бы подготовлен к покраске: рама, руль, обода были голые.

Сейчас один из вожделенных "спутников" живёт у петербуржца на даче, второй — дома, на балконе. Мечты, что называется, сбываются.

Однако были у Ромы находки и более ценные — по крайней мере, по обычной гражданской шкале ценностей. Среди них — огромная, абсолютно целая и рабочая плазма. И к ней также прилагался ещё один велосипед, который юноша отдал знакомому в счёт оплаты долга.

— Плазма оказалась внезапно у тех же баков некоторое время спустя. К тому моменту я уже давно перестал удивляться работоспособности выбрасываемой аппаратуры. Сейчас она у меня дома, — рассказал молодой человек.

Свою технику нашли на помойках многие петербуржцы. Так, упомянутый в начале статьи Алексей наткнулся в мусорном баке на ноутбук, внешне идентичный его собственному, но с разбитым экраном. При детальном осмотре выяснилось, что характеристики "помоечной" техники явно лучше. Недолго думая, парень скрестил экран от своей машинки с "телом" от найденной.

А вот знакомым Алексея повезло ещё больше — они обнаружили на свалке сразу семнадцать целых и рабочих мониторов. Ребята сообразили быстро и продали найденное ровно за два часа.

Есть и более впечатляющие истории — например, с помоек на Крестовском острове. В Петербурге это своеобразный аналог рублёвских "злачных мест". Один из наших героев в 2012 году обнаружил на Крестовском острове у мусорного контейнера отличную электрогитару и комбоусилитель. Как выяснилось позже, роскошная аппаратура принадлежала увлекавшемуся запрещёнными веществами готу-музыканту. После его смерти мать решила избавиться от вещей сына самым простым и радикальным способом — отправив всё на свалку. А впрочем, это — одна из множества городских помоечных легенд. Столь же неиссякаемых и вечных, как и сами петербургские помойки.