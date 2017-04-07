Певица Афина из-за конфликта в самолёте назвала экстрасенса Свами Даши чудовищем

Петербургская певица Афина на борту авиалайнера засняла на камеру мобильного телефона победителя 17-й "Битвы экстрасенсов" Свами Даши, назвав его самолётным хамом. Видеозапись артистка выложила в своём "инстаграме".

Певица возмутилась, что мужчина сел на место, которое она уступила маме с грудным ребёнком. Конфликт пришлось улаживать старшей бортпроводнице. Певица не узнала Свами Даши, но звезду телешоу вычислили пользователи Интернета.