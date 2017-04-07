Певица Афина из-за конфликта в самолёте назвала экстрасенса Свами Даши чудовищем

Петербургская певица Афина на борту авиалайнера засняла на камеру мобильного телефона победителя 17-й "Битвы экстрасенсов" Свами Даши, назвав его самолётным хамом. Видеозапись артистка выложила в своём "инстаграме".
Бывают автохамы но ещё бывают самолетные хамы,ну типа быдло наше....родное...и тошнит от таких товарищей. Ну чтобы было понятнее я своё место отдала семье с грудным ребёнком а сама села на свободный ряд,через 15 минут это чудовище (человеком,тем более мужчиной не назвать)нагло село на место и сказал типа идите барышня на,я здесь буду спать! И ему было плевать что я отдала своё место малышу и что я женщина и что это ни его место,он вызвал!!!!!старшего бортпроводника иона ему культурно пояснила,,,типа,идите вы дядя на улицу если вас что то не устраивает(она видела ситуацию в самом Ее зачинании). Выражаю человеческую благодарность Настюше с того борта!!Итог....огорчил до тошноты что увы есть ещё такие и ушёл на своё место!!! Позор таким нелюдям!!! Может кто то знает то чудовище? Простите но эмоции зашкаливают поэтому так подробно описала. Ну а мы полетели домой,йохууууууу,с Богоми да пребудет он с нами в такой святой праздник!!!#певица #singer #saintpetersburg #отдыхзакончился#пораработать #люблюсвоюработу #
Певица возмутилась, что мужчина сел на место, которое она уступила маме с грудным ребёнком. Конфликт пришлось улаживать старшей бортпроводнице. Певица не узнала Свами Даши, но звезду телешоу вычислили пользователи Интернета.
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