Петербурженка из Стокгольма рассказала об ужасе после наезда фуры на толпу

Жительница Санкт-Петербурга Анна С. была в центре Стокгольма во время наезда грузовика на толпу пешеходов.

— Город перекрыт. Я была на продуктовой конференции в отеле Miss Clara в пяти минутах от происшествия. В какой-то момент наш лектор остановился и включил новости. Над городом летают вертолёты, слышно много сирен. Нас из отеля не выпускают. Говорят, что всё перекрыто и полиция просит оставаться на местах. В соседних офисах то же самое. Уже подтвердили, что атака, — поделилась девушка подробностями происходящего в столице Швеции.

Петербурженка была в центре Стокгольма во время наезда грузовика на толпу людей Фото: © flickr.com

Напомним, 7 апреля на улице Дроттнинггатан в центре Стокгольма грузовик въехал в прогуливающихся людей. По данным местных СМИ, жертвами стали как минимум три человека.

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