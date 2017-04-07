В Ленинградском зоопарке появились рыбы-иглы

Коллекция Ленинградского зоопарка пополнилась ещё двумя причудливыми морскими обитателями: полосатой рыбой-иглой и жёлто-пятнистой рыбой-иглой. Они поселились в одном аквариуме с морскими коньками.
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