Один из подозреваемых по делу о теракте в метро признался, что знал смертника

Невский районный суд Петербурга 7 апреля арестовал Ибрагибжона Ерматова, подозреваемого в причастности к теракту в метро.

Ранее Невский районный суд Петербурга арестовал на два месяца другого подозреваемого в причастности к теракту в метро — Азамжона Махмудова.

Как стало известно Лайфу, шестеро задержанных накануне на Товарищеском проспекте в Петербурге являются соучастниками смертника Акбаржона Джалилова, который подорвал бомбу в метро 3 апреля. В ходе обысков в квартире, где проживали подозреваемые, обнаружены предметы, имеющие значение для расследования теракта.

Напомним, ранее Лайф сообщал о том, что смертник Акбаржон Джалилов сам собрал бомбу для теракта в метро Санкт-Петербурга.

Трагедия в подземке произошла днём 3 апреля. В результате погибло 13 пассажиров метро и террорист-смертник, 84 человека пострадали.