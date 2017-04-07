Петербургские учёные и медики открыли новый способ борьбы с депрессией

Исследователи из Первого медицинского университета имени Павлова и университета ИТМО открыли научный способ борьбы со стрессом. Во Всемирный день здоровья (7 апреля), который в этом году посвящён депрессии, корреспондент Лайфа побывал на сеансе арт-терапии и проверил эффективность нового метода.

Несколько лет назад медики, побывав на перформансе визуального театра, отметили, что плавающие, абстрактные изображения, возможно, могут помочь в профилактике стресса. Вместе с коллегами из ИТМО учёные провели ряд экспериментов. Они включали визуальные сеансы со студентами, после чего врачи измеряли показатели организма до и после представления.

Установлено, что после пятиминутного сеанса на 10% снижается уровень тревожности по шкале самооценки депрессии Цунга и тестам Люшера, а также на 10–15% повышается производительность при выполнении монотонных заданий. Психологический эффект достигается за счёт способа получения визуальных образов при помощи лазерного источника излучения. Оно отражается от стёкол, зеркал, пластика и плёнок. На экране получаются интерференционные картины, имеющие природное происхождение Доцент кафедры Высшей школы светового дизайна ИТМО Николай Матвеев

После первых испытаний на студентах борцы с депрессией прорабатывают возможность проведения экспериментов на базе отделения неврологии Первого медицинского университета им. Павлова, чтобы в реальных условиях помогать людям.

Эффект от воздействия на психоэмоциональное состояние при помощи видеозаписи перформансов пока полностью не изучен.