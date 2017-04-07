В Петербурге суд арестовал шесть подозреваемых в причастности к теракту в метро

Невский районный суд Петербурга арестовал шесть человек, подозреваемых в причастности к теракту в метро 3 апреля. Все они были задержаны в квартире на Товарищеском проспекте. В кладовке у них хранилась взрывчатка, которая якобы никому из задержанных не принадлежала. По крайней мере, так они заявили в суде.

Только один жилец "нехорошей квартиры" — Ибрагибжон Ерматов — признался, что знал смертника Джалилова, который подорвал бомбу в подземке.

Хотя вместе с ним в сети "Суши wok" также работал Дилмурод Муидинов. Уроженец Киргизии не стал откровенничать в суде. Окончив школу, молодой человек приехал на заработки в Россию — здесь у него были официальная работа и регистрация. По его словам, он жил один в квартире. К 19 годам парень заработал хронический бронхит и спинную грыжу.

А вот Сейфулл Хакимов — единственный из арестованных, кто признался, что жил вместе с братом друга и всеми теми, кого забрали из квартиры на Товарищеском. При этом он категорически отрицал причастность к теракту в метро и к деятельности террористов. У 39-летнего мужчины на родине, в Киргизии, жена и трое детей. В России он работал неофициально, на стройке, но у него был официальная регистрация. В 2013 году Хакимов перенёс инфаркт и получил вторую группу инвалидности.

Своё знакомство с террористом-смертником Джалиловым отрицал и Бахрам Ергашев. 39-летний мужчина имел официальную регистрацию в Петербурге и работал на стройке. Дома, в Киргизии, его ждут жена и трое детей.

Версия Махамадюсуфа Мирзаалимова не сильно отличалась от версий его соседей по квартире: никого не знал, ничего не видел.

— Джалилова не знал. Я эти взрывчатые вещества не видел и отношения к делу не имею, — заявил он.

21-летний парень был зарегистрирован во Владивостоке. В Петербурге он жил сначала с дядей и тётей, но те попросили его найти другое жильё, и он поселился в квартире на Товарищеском. Мирзаалимов неофициально работал в кафе, где делал пиццу.

Как стало известно Лайфу, шестеро человек, задержанных накануне на Товарищеском проспекте в Петербурге, являются соучастниками смертника Акбаржона Джалилова, который подорвал бомбу в метро 3 апреля. В ходе обысков в квартире, где проживали подозреваемые, обнаружены предметы, имеющие значение для расследования теракта.

Напомним, ранее Лайф сообщал о том, что смертник Акбаржон Джалилов сам собрал бомбу для теракта в метро Санкт-Петербурга.

Трагедия в подземке произошла днём 3 апреля. В результате погибли 13 пассажиров метро и террорист-смертник, 84 человека пострадали.