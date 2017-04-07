Предполагаемые вербовщики после взрыва в метро поздравляли друг друга с джихадом

Стали известны подробности задержания предполагаемых вербовщиков в террористические организации, арестованных накануне Октябрьским районным судом Санкт-Петербурга.

По данным Лайфа, восемь мужчин находились в разработке Центра "Э" около полугода. Оперативники отслеживали перемещения подозреваемых, их подрывная деятельность была зафиксирована полицией ещё летом 2016 года.

Соратники общались со своими кураторами через мессенджеры WhatsApp и Viber, стабильно получая денежные переводы. При этом вероятные сообщники жили на разных адресах в Северной столице, занимались неквалифицированным трудом, чтобы не привлекать к себе внимание — трудились на стройках, в закусочных и такси.

Предполагаемые вербовщики в ИГИЛ после взрыва в метро Петербурга поздравляли друг друга с джихадом Фото: © РИА Новости/Владимир Песня

Решение о задержании было принято после взрыва, прогремевшего в вагоне петербургского метро. Как сообщил источник в следствии, подозреваемые в пособничестве терроризму стали поздравлять друг друга с джихадом. В течение нескольких часов вся восьмёрка была задержана, при обысках в квартирах следователи обнаружили сим-карты и экстремистскую литературу.

По версии следствия, все арестованные — носители идеологии джихада, задачей которых было привлечение в свои ряды неофитов — в том числе и для организации террористических актов на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Напомним, в СК полагают, что подозреваемые с ноября 2015 года вели вербовку жителей Средней Азии для вовлечения в "Джебхат ан-Нусру"* и ИГИЛ*. При этом информация о связи задержанных с подорвавшим бомбу в метро смертником Акбаржоном Джалиловым пока не установлена.

* Деятельность организаций запрещена в России решением Верховного суда.