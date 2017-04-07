Игроки "Анжи" возложили цветы у мемориала на "Технологическом институте"

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Игроки "Анжи" возложили цветы у мемориала на "Технологическом институте"

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Фото: © instagram.com/fc_anji.ru/

Футболисты "Анжи" возложили цветы к стихийному мемориалу возле станции метро "Технологический институт". Игроки почтили память погибших при взрыве в подземке.

Футболисты "Анжи" почтили память погибших в петербургском метро

Публикация от ФК "Анжи" Махачкала FC Anji (@fc_anji.ru)

Напомним, матч с махачкалинцами 8 апреля станет последним на стадионе "Петровский". Доигрывать чемпионат петербуржцы будут на новой арене на Крестовском острове.

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