Игроки "Анжи" возложили цветы у мемориала на "Технологическом институте"

Футболисты "Анжи" возложили цветы к стихийному мемориалу возле станции метро "Технологический институт". Игроки почтили память погибших при взрыве в подземке.
Футболисты и руководство ФК "Анжи" возложили цветы на мемориале памяти жертв теракта в Петербургском метрополитене #Питермыстобой pic.twitter.com/9vh1pdFnio— ФК "Анжи" (@fc_anji) 7 апреля 2017 г.
Напомним, матч с махачкалинцами 8 апреля станет последним на стадионе "Петровский". Доигрывать чемпионат петербуржцы будут на новой арене на Крестовском острове.
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