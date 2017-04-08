В субботу состоится "Тотальный диктант". В Петербурге участников акции ждут сразу на 82 площадках, к тому же написать диктант можно онлайн на официальном сайте проекта.

Участников "Тотального диктанта" ждут в Петербурге на 82 площадках Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев

— Всего желающих написать Тотальный диктант примут 3008 площадок в 866 городах и посёлках в 71 стране. На территории России площадки акции откроются в 585 населённых пунктах. Больше всего площадок откроется в Москве — 376, Санкт-Петербурге — 82, Новосибирске — 56. За рубежом стать участником "Тотального диктанта" можно будет в 281 городе, находящемся в 70 странах, — рассказали организаторы акции.

Написанный специально для акции известным писателем Леонидом Юзефовичем текст продиктуют профессиональные филологи и звёзды кино, телевидения, музыканты. Сам автор продиктует текст участникам на главной площадке акции в Новосибирском государственном университете. Все части текста Тотального диктанта можно будет написать онлайн на сайте проекта: организаторы будут вести трансляции с пяти площадок диктанта из трёх часовых зон (в 8:00, 11:00 и 14:00 мск), а специальный алгоритм моментально проверит ошибки в тексте.

В Петербурге, как и во всём европейском регионе, диктант начнётся в 14:00 и продлится около часа. Список городских площадок размещён также на сайте проекта. Как сообщалось ранее, в Северной столице "диктаторами" станут актёр Борис Смолкин, писатель, переводчик и блогер Дмитрий Пучков (Goblin), актриса театра и кино Светлана Крючкова, актёр шоу "Импровизация" Арсений Попов и другие известные люди.

"Тотальный диктант" — ежегодная образовательная акция в форме добровольного диктанта для всех желающих, цель которой — дать возможность каждому человеку проверить знание русского языка и пробудить интерес к повышению грамотности. Принять участие в акции может любой желающий.