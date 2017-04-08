Массовая авария осложнила движение по КАД

В субботу утром на кольцевой автодороге Петербурга произошла авария с участием сразу нескольких автомобилей. Видео с места ДТП прислал в редакцию гражданский корреспондент через приложение LifeCorr (можно скачать для iOS и Android).

— На внутреннем кольце между Колтушами и Мурманским шоссе столкнулись четыре автомобиля: "газель", внедорожник, хетчбэк и, кажется, КамАЗ. Заняты левый и средний ряды, а также правая обочина, — написал в соцсетях один из свидетелей ДТП.

Информация о пострадавших уточняется. По словам одного из очевидцев, в скорую помощь грузили мужчину с шиной на руке.

Согласно данным сервиса "Яндекс. Пробки", на внутреннем кольце КАД в районе Колтушского шоссе образовался затор. Длина пробки достигает почти двух километров, скорость потока — не более 10 км/ч.