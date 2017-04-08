Станция метро "Елизаровская" закрыта на вход и выход

В субботу утром в Петербурге по техническим причинам закрыта на вход и выход станция метро "Елизаровская". Видео со станции прислал в редакцию гражданский корреспондент через приложение LifeCorr (можно скачать для iOS и Android).

— В 9:13 станция "Елизаровская" закрыта для входа и выхода пассажиров, — сообщили в пресс-службе ГУП "Петербургский метрополитен".

В итоге проверка на станции заняла почти час и в 10:10 "Елизаровская" была открыта. В ходе проверки взрывоопасных предметов обнаружено не было.