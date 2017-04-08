В Петербурге запущен онлайн-сервис, содержащий информацию об ограничениях горячего водоснабжения в период плановых ремонтных работ и гидравлических испытаний. Благодаря ему каждый абонент может оперативно получить информацию о сроках отключения горячего водоснабжения в своём доме.

Обнародован график летнего отключения горячей воды в Петербурге Фото: © L!FE

В перечень вошла информация о 6,8 тыс. зданий, обслуживаемых ГУП "ТЭК СПб". Введя свой адрес, можно проверить, будет ли летом приостанавливаться горячее водоснабжение дома и сколько составит период отключения.

Отмечается, что с 15 мая по 1 сентября ТЭК СПб выполнит планово-профилактический ремонт 279 энергетических источников и 217 центральных тепловых пунктов предприятия. Также в межотопительный сезон компания протестирует на прочность и плотность 4485 км тепловых сетей, находящихся на балансе предприятия.