Полиция нашла сообщившего 8 марта о бомбе в цветочном магазине

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили мужчину, который 8 марта сообщил о взрывном устройстве в помещении цветочного магазина.

Им оказался 58-летний адвокат одного из адвокатских кабинетов Санкт-Петербурга. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма". Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде.

Вечером 8 марта в правоохранительные органы Московского района Петербурга поступил сигнал о заминировании цветочного киоска. Как стало известно Лайфу, информацию о взрывном устройстве сообщил нетрезвый и недовольный праздником гражданин.

— 8 Марта, а я дома, — рассказал сотрудникам полиции телефонный хулиган.

Прибывшие на место правоохранители взрывчатых веществ не обнаружили.