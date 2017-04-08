Станция метро "Улица Дыбенко" открыта после проверки и в настоящий момент уже работает в обычном режиме.

Проверка станции метро "Улица Дыбенко" заняла менее часа Фото: © L!FE

Станцию открыли в 10:45, в итоге проверка заняла 45 минут. Как стало известно Лайфу, в вестибюле был обнаружен бесхозный планшет — его хозяин не найден.

Ранее сообщалось, что станция метро "Улица Дыбенко" была закрыта на вход и выход из-за бесхозного предмета. Также в субботу утром почти на час закрывалась станция "Елизаровская".