Перед смертью космонавт Гречко поцеловал руку жене

Утром в субботу ушёл из жизни космонавт Георгий Гречко. Как сообщил Лайфу первый вице-президент Федерации космонавтики России

Олег Мухин, сердце всемирно известного космонавта остановилось в 6:40.

— Георгий Гречко скончался сегодня в 6:40, это подтвердила супруга. Его с утра увезли в больницу. Она говорит, что он был в здравом рассудке, с ней попрощался, поцеловал руку и ушёл. Две недели назад общались с ним, но говорил, что здоровье плохое, — рассказал Мухин.

Накануне СМИ сообщили о госпитализации дважды Героя Советского Союза Георгия Гречко. Позже члены семьи космонавта опровергли эту информацию.

Георгий Гречко родился 25 мая 1931 года в Ленинграде в семье служащего. В 1955 году окончил с отличием Ленинградский механический институт, работал в ОКБ-1. В 1966 году вошёл в отряд космонавтов. Совершил за свою профессиональную карьеру три космических полёта, общая продолжительность которых составляет 134 дня 20 часов 32 минуты и 58 секунд. Космонавт также совершил один выход в открытый космос на 1 час 28 минут.