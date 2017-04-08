Космонавт Лазуткин о смерти Гречко: Он оставил след в нашей "космической" жизни

Российский космонавт Александр Лазуткин считает, что ушедший из жизни лётчик-космонавт Георгий Гречко был очень светлым человеком.

— В последнее время он плохо себя чувствовал. Георгий Михайлович оставил след в нашей "космической" жизни. Знаете, есть такие люди: вот он ушёл, а когда ты о нём вспоминаешь, у тебя остаётся тепло на душе — как солнечный зайчик. Георгий Михайлович был именно таким человеком. Уверен, что светлая память о нём сохранится. Печальное известие, но давайте все сделаем так, чтобы о нём не забыли, — сказал Лазуткин в прямом эфире Лайфа.

Как сообщалось ранее, космонавт Гречко скончался утром в субботу на 86-м году жизни. Предварительно установлено, что он умер от острой сердечной недостаточности.

Георгий Гречко родился 25 мая 1931 года в Ленинграде. В 1955 году окончил с отличием Ленинградский механический институт, работал в ОКБ-1. В 1966 году вошёл в отряд космонавтов. Совершил за свою профессиональную карьеру три космических полёта, общая продолжительность которых составляет 134 дня 20 часов 32 минуты и 58 секунд. Космонавт также совершил один выход в открытый космос на 1 час 28 минут.