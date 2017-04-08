На Колтушском шоссе перевернулась скорая помощь

В субботу днём во Всеволожске произошла дорожная авария с участием автомобиля скорой медицинской помощи. Фото с места ДТП прислали в редакцию гражданские корреспонденты через приложение LifeCorr (можно скачать для iOS и Android).

На Колтушском шоссе в результате аварии перевернулся автомобиль скорой помощи Фото: © L!FE

Как стало известно Лайфу, около 14:25 у дома 114 по Колтушскому шоссе скорая столкнулась с другим автомобилем, после чего съехала в кювет и перевернулась. Пациента перегрузили на другую скорую. Данные о пострадавших уточняются.