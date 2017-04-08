Актёр Черняк о Тотальном диктанте: Грамотность нужно постоянно поддерживать

Заслуженный артист России Михаил Черняк, ставший одним из дикторов Тотального диктанта в Петербурге, высоко оценил важность этой акции.

— Это абсолютно добровольное дело. Очень здорово, что люди проверяют себя и держат себя в тонусе, чтобы язык был правильный. Ситуация с языком — она не хорошая и не плохая. Её надо, как огонь, поддерживать, подбрасывать туда дров. Это языковое здоровье, — говорит Черняк.

Он также рассказал о наиболее частых вопросах от "экзаменующихся".

— Всегда просят повторять длинные предложения. И, я уже говорил об этом, есть двоякое толкование пунктуации. То есть где-то можно поставить двоеточие, где-то — тире, запятую с тире. Эти знаки, которые называют авторскими, в различных текстах могут быть то одни, то другие. У Юзефовича стоят определённые знаки. Но в тексте есть ряд мест, где я бы поставил другие. Это вопрос к проверяющим — как они будут толковать эти двоякие знаки, — рассказал Черняк.