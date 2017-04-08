Блогер Соболев: В дикторы Тотального диктанта попал по блату

Известный видеоблогер Николай Соболев пошутил о том, как попал в число дикторов Тотального диктанта в Петербурге.

— Мне позвонили по телефону и сделали предложение. На самом деле у меня небольшой блат, потому что моя девушка учится в РАНХиГС. Может быть, это как-то с этим связано, — сказал Соболев.

Перед началом диктанта он отметил, что пока не думал о том, с какими трудностями может столкнуться при чтении.

— Не знаю на самом деле. Постараюсь, чтобы было понятно, но при этом не было очевидно, где ставятся знаки препинания. Надеюсь, у меня не выскочит это, — отметил Соболев.

По данным Лайфа, во время чтения текста диктанта блогер пропустил одно предложение. Но, как говорят организаторы, этот недочёт впоследствии устранили, а на оценки "экзаменующихся" он никак не повлияет.