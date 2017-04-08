Полтавченко: Гречко своими подвигами прославил Отечество

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко выразил соболезнования в связи со смертью космонавта и дважды Героя СССР Георгия Гречко.

— Георгий Михайлович принадлежал к тем людям, которые своими подвигами и свершениями прославили наше Отечество. Легендарный космонавт, дважды Герой Советского Союза, он внёс огромный вклад в покорение околоземного пространства. Петербуржцы гордятся тем, что многие страницы жизни Георгия Гречко связаны с городом на Неве. Он родился в нашем городе, закончил Ленинградский механический институт. В Ленинграде начиналась его трудовая биография. <…> Мужественный, смелый, глубоко порядочный человек, до конца преданный делу и своей Родине — таким был Георгий Михайлович Гречко, — отметил Георгий Полтавченко.

Как сообщалось ранее, космонавт Гречко скончался утром в субботу на 86-м году жизни. Предварительно установлено, что он умер от острой сердечной недостаточности.