СКА выиграл первый матч финальной серии Кубка Гагарина против "Магнитки"

В Магнитогорске завершился первый матч финальной серии Кубка Гагарина между "Металлургом" и СКА. Победу одержали гости.

СКА обыграл магнитогорский "Металлург" в первом матче финальной серии Кубка Гагарина Фото: © РИА Новости/Алексей Куденко

Счёт в матче открыли армейцы. На 17-й минуте отличился Евгений Кетов. Однако уже в начале второго периода Евгений Тимкин сначала сравнял счёт, а через несколько минут Сергей Мозякин вывел "Металлург" вперёд. Затем двумя голами ответили хоккеисты СКА: на 34-й минуте отличился Евгений Дадонов, а на 35-й — Александр Барабанов.

В конце периода Илья Ковальчук получил штраф 5+20 за атаку в область головы. А на 40-й минуте Виктор Антипин сравнял счёт — 3:3.

Третий период армейцы начали в меньшинстве, но ещё раз разыграть лишнего хозяева льда не смогли. А на 54-й минуте уже СКА оказался в большинстве, и его реализовал Патрик Херсли: его бросок был такой силы, что порвал сетку. Примерно через минуту Евгений Дадонов забил свой второй гол. За 12 секунд до конца третьего периода Томаш Филиппи сократил отставание "Металлурга", но перевести матч в овертайм хозяева льда не смогли. Итоговый счёт — 5:4 в пользу СКА.