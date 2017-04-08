Смолкин: В этом году текст Тотального диктанта был без искусственного усложнения

Заслуженный артист России Борис Смолкин, который был одним из дикторов Тотального диктанта в Петербурге, оценил сложность текста в этом году.

— Это моё субъективное мнение. Мне кажется, в прошлом году текст был немножечко искусственно усложнён, а в этом году мне текст показался нормальным. Не было такого искусственного усложнения. Ребята вели себя в целом нормально. Вот я читал — аудитория больше 100 человек — замечательно себя вели. Разного возраста люди. Хотя один юноша меня поразил, он сидел с девушкой и всё время подглядывал в телефон, — рассказал Смолкин.