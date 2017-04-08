Фанаты "Зенита" на "Петровском" провели в тишине первые 13 минут матча с "Анжи"

Болельщики "Зенита" на "Петровском" молчали первые 13 минут матча с "Анжи" в память о жертвах теракта в метро.

Кроме того, фанаты отменили готовящийся матчевый перформанс. На вираже растянули баннер со словами "Нас не сломить, не запугать, мы будем жить и побеждать". Перед началом матча диктор объявил минуту молчания.

— Из запланированного будет реализовано только одно: на этот матч мы пойдём вместе со своими детьми. Изначальный посыл — вместе со своим ребёнком побывать на историческом матче — обретает новый смысл: единение с родным городом в тяжёлую для него минуту, чувство сопричастности, становление наших детей как петербуржцев, — сообщалось ранее в группе болельщиков "Зенита" в соцсети "ВКонтакте".