Кокорин спас "Зенит" от поражения в последнем матче клуба на "Петровском"

"Зенит" сыграл вничью с "Анжи" в своём последнем матче на стадионе "Петровский". Встреча завершилась со счётом 1:1. Единственный гол в составе хозяев поля забил Александр Кокорин.

"Зенит" избежал поражения в своём последнем матче на "Петровском" благодаря голу Александра Кокорина Фото: © РИА Новости/Алексей Даничев

Матч начался с минуты молчания в память о жертвах теракта в метро. Футболисты вышли на поле в траурных повязках.

Как сообщалось ранее, фанаты "Зенита" в связи с трагическими событиями отказались от планировавшегося перформанса. Вираж провёл в тишине первые 13 минут матча в память о жертвах взрыва в подземке.

Счёт на табло на 22-й минуте открыли гости — полузащитник Павел Яковлев удачно подставил ногу после прострела Сергея Паршивлюка. Больше в первом тайме забитых голов не было. В первые 45 минут "Зенит" контролировал мяч, но нанёс столько же ударов, сколько и соперник — шесть, из них один в створ. Футболисты "Анжи" играли довольно грубо — 15 предупреждений, в том числе две жёлтые карточки, в первом тайме. У зенитовцев за первые 45 минут матча было только два предупреждения.

Замен в перерыве тренеры решили не проводить.

На 50-й минуте Николас Ломбертс получил прямую красную карточку за фол на Сергее Паршивлюке, который прорывался в штрафную. После этого Луиш Нету сменил на поле Хави Гарсию.

На 61-й минуте нападающий Александр Прудников заменил коллегу по игровому амплуа Фелисио Брауна Форбса. На 67-й минуте хавбек Арсен Хубулов вышел вместо полузащитника Адлана Кацаева.

"Зенит" даже вдесятером продолжал больше контролировать мяч, и на 73-й минуте Александр Кокорин сравнял счёт на табло. После этого тренер "Анжи" Александр Григорян провёл третью замену: Саид Эззатоллахи вместо Сергея Паршивлюка.

На 83-й минуте Артёма Дзюбу сбил метрах в 25 от ворот Арсен Хубулов. Стандарт исполнил Эрнани. Бразилец пробил в створ, но Давид Юрченко поймал мяч.

За пять минут до конца основного времени Роберт Мак сменил Ибрагима Цаллагова и мог забить, но не смог хорошо ударить после навеса от Мигеля Данни.

Судья добавил к основному времени три минуты, но изменить счёт на табло футболисты не смогли.