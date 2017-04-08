Луческу: Сегодня я увидел на поле не мой "Зенит"

Тренер "Зенита" Мирча Луческу раскритиковал то, как его команда пыталась выходить из обороны в матче против "Анжи".

— Мы знали о том, что команда соперника прессингует. Для чего мы требовали, чтобы команда выходила через пас из обороны — чтобы от этого прессинга уйти, отрезав группу игроков, которые прессинговали. К сожалению, это не получалось. Мы просто длинными передачами пытались выносить мяч. Команда соперника, имея высокорослых игроков в центральной зоне, постоянно выигрывала эти подборы. Мы сами упростили игру сопернику. <…> Команда не была тем "Зенитом", который я ждал сегодня и был уверен, что он выйдет на поле. В первом тайме в особенности, — заявил Луческу.

Напомним, что матч "Зенит" — "Анжи" закончился со счётом 1:1. Единственный гол в составе хозяев поля забил Александр Кокорин.