Луческу: Я не держусь за контракт. Я пришёл в "Зенит", чтобы добиваться титулов

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу на пресс-конференции после матча с "Анжи" (1:1) заявил, что его целью после прихода в клуб было омоложение состава и до какого-то момента это давало результат.

— Когда я пришёл в "Зенит", средний возраст команды превышал 29 лет. Есть определённый цикл, когда нужно менять игроков. Многие из них сейчас уже в возрасте, который на них влияет. И погодные условия, и те поля искусственные, на которых мы играем, и тренировочный ритм, который, может быть, они не всегда выдерживают. Я пытался омолодить команду, и до определённого момента это давало результат, — заявил Луческу.

Также румынский специалист отметил, что "не держится за контракт".

Сейчас определённый сбой случился. Я повторяю, что не держусь за этот контракт. Я пришёл сюда изменить игру "Зенита" — сделать её более зрелищной — и добиваться титулов Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу

Луческу отметил, что определённые изменения в команде уже произошли, и отдельно отметил хорошую игру новичков: Андрея Лунёва, Эрнани, Ибрагима Цаллагова.