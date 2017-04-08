Луческу о Шатове: Он сам себя отдалил от команды

Тренер "Зенита" Мирча Луческу на встрече с журналистами после матча с "Анжи" ответил на вопрос, почему на поле не появляется Олег Шатов.

— К сожалению, он сам себя отдалил от команды своими травмами. Иногда они на самом деле существуют, иногда мне сложно сказать, насколько они серьёзны. Если говорить о его месте в составе, то он не может играть под нападающим, на позиции того же Кокорина. Он может играть на позиции Данни. Данни на сегодняшний день выглядит получше него. Вот и всё, что я могу сегодня сказать, — сообщил Луческу.

Напомним, что в субботу "Зенит" провёл последний в истории клуба матч на стадионе "Петровский". По ходу встречи сине-бело-голубые при счёте 1:0 в пользу гостей остались вдесятером из-за удаления Николаса Ломбертса. Сравнять счёт удалось Александру Кокорину. Больше команды голов не забили.