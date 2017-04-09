Тотальный диктант написало больше 7 тысяч петербуржцев

Проверить свои знания русского языка на Тотальном диктанте накануне решились 7200 петербуржцев, сообщила организатор акции Ирина Рожкова. В 2017 году участников стало больше, чем прошлом, когда диктант писало 6400 человек.

— В этом году мы планировали 8000 тысяч мест, но пришло меньше, чем зарегистрировалось, — рассказала Рожкова.

Искать ошибки в написанных текстах начали сегодня утром. Накануне все написанные рукописи привезли в штаб — один из корпусов ИТМО. Проверять работы будут больше 300 преподавателей, на это уйдёт три дня. В течение недели участникам объявят их результаты.

Устроители получают обратную связь от написавших диктант.

— Кто-то говорит, что текст сложный, кто-то говорит, что легче, чем предыдущий. Большинство пишет, что текст в этом году был легче, — прокомментировала Ирина Рожкова.