Милана Кержакова о Вадиме Тюльпанове: Он очень ждал внука

Дочь сенатора Вадима Тюльпанова Милана Кержакова впервые поделилась со своими подписчиками в "Инстаграме" своими чувствами после гибели отца.
Сначала я не хотела ничего писать,но потом решилась,так как не каждый день и не с каждым происходит подобное. Пусть каждый почерпнет своё. Невозможно и невыносимо осознавать,что человека просто больше нет. Я не могу сказать,что на протяжении всей жизни мы были сильно близки с отцом,но чем старше я становилась,тем лучше складывались наши отношения,потому что он видел во мне личность и умного человека,о чем говорил сам. Он любил Сашу,несмотря на то многое,что происходило в нашей семейной жизни - и, выслушивая мои недовольства,всегда говорил : "Не,ну в целом он мужик-то нормальный"))) И,конечно,он очень любил маму,не смотря ни на что. Не так давно он привёз ей национальный местный ковёр из командировки в Туркменистан. Но мама хотела какой-то другой ковёр,о чем ему сказала. Он звонил мне,переживал,что привёз не то,что мама недовольна и не разговаривает с ним,а кроме неё он может высказаться только мне. И ещё он очень ждал внука,спрашивал,буду ли я им давать с мамой с ним нянчиться,принимал участие в обустройстве комнаты,дискутировал по поводу имени. В общем,было здорово и по-семейному,и уютно в нашей общей жизни. Могу сказать,что меняется отношение ко всему на 360 градусов,человеческое общение и жизнь переоценивается разом. И,поверьте,смысл не в деньгах,не в статусе,не в сумках,платьях и туфлях - единственный смысл в людях,которые и составляют эту самую жизнь. Просто услышьте меня. Нам отмерено действительно мало,и в один миг все закончится,а зачастую ты к этому не будешь , да и не можешь быть готов. Раньше я думала - "Как,допустим,может чувствовать себя человек,чей родственник погиб в автокатастрофе или аварии? Какие чувства он испытывает,зная,что не успел ничего ему сказать,попрощаться? Как психологически вообще это можно принять?" А теперь я знаю. И знаю каково это - физически ощущать на себе самое ужасное чувство из возможных на этом свете. Непонимания,неприятия,отторжения происходящего. Кажется,что конкретно тебя большое горе никогда не коснётся - а потом это происходит,и ты другими глазами начинаешь смотреть на людей,кто выстоял,не озлобился,смог это пережить и двинуться дальше.
Супруга футболиста Александра Кержакова Милана ждёт своего первенца. Она стойко держалась во время траурных мероприятий, поддерживала своего брата Владика, однако с подписчиками поделилась откровениями, опубликовав эмоциональный текст.
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