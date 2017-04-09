Милана Кержакова о Вадиме Тюльпанове: Он очень ждал внука

Дочь сенатора Вадима Тюльпанова Милана Кержакова впервые поделилась со своими подписчиками в "Инстаграме" своими чувствами после гибели отца.

Супруга футболиста Александра Кержакова Милана ждёт своего первенца. Она стойко держалась во время траурных мероприятий, поддерживала своего брата Владика, однако с подписчиками поделилась откровениями, опубликовав эмоциональный текст.