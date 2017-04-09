В столовой петербургского политехнического университета устроили стрельбу

В травматологическое отделение больницы святого Георгия 8 апреля был доставлен 58-летний мужчина. Врачи диагностировали у пострадавшего ушибленную огнестрельную рану левого предплечья.

Как стало известно Лайфу, инцидент произошёл в студенческой столовой политехнического университета. В полицию обратился заведующий столовой, который сообщил, что неизвестный выстрелил в спину мужчины и скрылся с места происшествия.

На данный момент полиция изъяла с места происшествия три гильзы и одну резиновую пулю. Возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ.