Крестный ход вокруг Исаакиевского задержали из-за подозрительной машины

Крестный ход в Вербное воскресенье вокруг Исаакиевского собора задержали на полчаса из-за подозрительного автомобиля. Как сообщает корреспондент Лайфа с места события, к собору выезжал ОМОН. Машину эвакуировали. Приостанавливать праздник не потребовалось.

Как выяснилось позднее, при проверке припаркованных рядом с собором автомобилей на колёсах одного из микроавтобусов обнаружили след селитры. Взрывотехникам показалось это подозрительным, поэтому место сразу же оцепили. Проверка не выявила какой-либо опасности.

Крестный ход с участием почти трёх тысяч детей прошёл вокруг собора в честь православного праздника. Ученикам гимназий и воскресных школ выдали пальмовые ветви, которые специально были привезены из Сербии. Возглавляла крестный ход лошадь, которая везла повозку с детьми.