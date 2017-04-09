Крестный ход вокруг Исаакиевского задержали из-за подозрительной машины

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Крестный ход вокруг Исаакиевского задержали из-за подозрительной машины

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Фото: © L!FE

Крестный ход в Вербное воскресенье вокруг Исаакиевского собора задержали на полчаса из-за подозрительного автомобиля. Как сообщает корреспондент Лайфа с места события, к собору выезжал ОМОН. Машину эвакуировали. Приостанавливать праздник не потребовалось.

Как выяснилось позднее, при проверке припаркованных рядом с собором автомобилей на колёсах одного из микроавтобусов обнаружили след селитры. Взрывотехникам показалось это подозрительным, поэтому место сразу же оцепили. Проверка не выявила какой-либо опасности.

Крестный ход с участием почти трёх тысяч детей прошёл вокруг собора в честь православного праздника. Ученикам гимназий и воскресных школ выдали пальмовые ветви, которые специально были привезены из Сербии. Возглавляла крестный ход лошадь, которая везла повозку с детьми.

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