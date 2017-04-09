Александр Кержаков пробежал 10 км, чтобы помочь детям погибших в теракте

Нападающий "Зенита" Александр Кержаков пробежал 10 км в благотворительном забеге "Звёздные аллеи". Все средства, собранные во время мероприятия, будут перечислены детям погибших в теракте. Кроме того, второй забег фонда "Звёзды детям" посвящён памяти сенатора Вадима Тюльпанова.

— Когда люди объединяются единой целью, это хорошо. Этот забег в память о Вадиме Альбертовиче, он принимал непосредственное участие в работе фонда, — прокомментировал Лайфу Кержаков.

Чтобы принять участие в забеге, было необходимо внести благотворительные взносы. Решение о проведении мероприятия не было принято до последнего, в итоге накануне забега всё же было решено его провести.