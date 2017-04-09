На Серпуховской улице в Санкт-Петербурге художники из арт-группы "Явь" создали граффити в память о погибших при взрыве в метро. Авторы сопроводили рисунок надписью "Тьма не страшна, если стремишься к свету".

В Петербурге нарисовали граффити в память о жертвах теракта в метро Фото: © vk.com/yav_zone

Петербуржцы — Горожане с большой буквы. Люди, которые не спасовали перед лицом опасности, которые проявили взаимовыручку и смирение, которые, в конце концов, доказали, что стремятся к лучшему не только для себя, но и готовы прийти на помощь окружающим. А это значит, что Петербург был, есть и будет городом-примером. Все те, кто в этот день помогали, спасали и сопереживали потерпевшим — настоящие носители света, люди на которых можно положиться Арт-группа "Явь"

По данным следствия, 3 апреля взрыв в вагоне поезда на перегоне между "Сенной площадью" и "Технологическим институтом" устроил террорист-смертник. Погибли 14 человек, более 80 получили травмы разной степени тяжести.