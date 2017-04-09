В воскресенье, 9 апреля, Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга определил меру пресечения для подозреваемых в повреждении могил на Смоленском кладбище.

Двух предполагаемых вандалов, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности, отправили под стражу на два месяца, одному назначили домашний арест. Ходатайство об аресте ещё одной задержанной девушки было отклонено.

Троих подозреваемых в вандализме на Смоленском кладбище арестовали Фото: © L!FE

Напомним, в пятницу, 7 апреля, на территории Смоленского кладбища были разрушены и повреждены памятники и надгробия на 29 могилах. По данным источника в правоохранительных органах, изваяния крушила группа из десяти человек, выкрикивая нацистские лозунги. По подозрению в совершении преступления было задержано восемь человек в возрасте от 18 до 34 лет.