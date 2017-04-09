На строительной площадке частного жилого дома в Стрельне рабочие обнаружили гранату времён Великой Отечественной войны, сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

На стройплощадке в Стрельне нашли неразорвавшуюся гранату времён ВОВ © vk.com/rosgvard78

По данным ведомства, неразорвавшийся боеприпас лежал в земле на пересечении Санкт-Петербургского шоссе и улицы Достоевского.

Для проверки опасного предмета выезжала дежурная группа ОМОНа. Специалисты-взрывотехники обследовали находку и установили, что это советская ручная граната РГД-33 с разрушенным от времени запалом.

Граната находилась в так называемой рубашке, которая увеличивает разлёт осколков до 200 метров. По-видимому, бойцы Красной армии собирались использовать её для обороны, находясь в окопе или другом укрытии. Граната была обезврежена и отправлена на утилизацию.