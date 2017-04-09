Самолёт китайских авиалиний задел крылом трап в Пулково

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Самолёт китайских авиалиний задел крылом трап в Пулково

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Как стало известно Лайфу, вылет рейса CZ 6036 из Петербурга в Ланчжоу вместо 9 апреля был перенесён на следующий день по техническим причинам. Как рассказал один из пассажиров лайнера, самолёт задел крылом трап в Пулково.

— Рейс сразу же задержали на час по техническим причинам. Пассажирам предлагали кофе, чай, после чего нам сообщили о переносе вылета на завтра, — отметил очевидец.

На данный момент все пассажира рейса находятся в аэропорту для получения дальнейшей информации. В Пулково подтвердили сведения об отмене рейса по техническим причинам.

Видео из аэропорта в редакцию Лайфа прислал гражданский корреспондент через приложение LifeCorr (можно скачать для iOS и Android).

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