Очевидцы: Около 30 машин застряли в грязи на трассе "Сортавала"

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Очевидцы: Около 30 машин застряли в грязи на трассе "Сортавала"

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Фото: © L!FE

Днём в воскресенье порядка 30 машин, от легковых автомобилей до гружёных фур, стали заложниками размокшей грязи на трассе федерального значения А-121 "Сортавала". Об этом Лайфу сообщил гражданский корреспондент, приславший видео с места событий через приложение LifeCorr (можно скачать для iOS и Android).

— Произошло это сегодня в обед. Застряло порядка 30 машин, в том числе и грузовых, трасса "Сортавала". Я позвонил в МЧС, там обещали передать в дорожную службу, но мы и так прождали час, поэтому решили найти выход и нашли объезд в лесу, — сообщил очевидец.

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