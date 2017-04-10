Перевернувшийся самосвал перегородил четыре полосы на Пулковском шоссе

В половину первого ночи на Пулковском шоссе перевернулся самосвал с песком, снеся ограждение и перегородив четыре полосы. Об этом Лайфу сообщил источник в экстренных службах.

Лежащий на шоссе автомобиль перекрыл по две полосы в каждом направлении, ожидаются пробки. Других участников движения самосвал не задел, причины аварии устанавливаются.

Водитель получил черепно-мозговую травму, а также раны спины и бедра. Его госпитализировали в городскую больницу №26.

Видео с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский корреспондент через приложение LifeCorr (можно скачать для iOS и Android).